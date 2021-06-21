21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генерала армии Гамара Джаведа Баджвани.

Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az