21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генерала армии Гамара Джаведа Баджвани.
Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генерала армии Гамара Джаведа Баджвани.
Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/06/21 12:54
Раздел: Азербайджан
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