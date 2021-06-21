На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 100 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 15 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей, сообшщается на сайте МЧС.

За прошедшие сутки были спасены 17 человек, включая 11 утопающих.

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