Генеральная прокуратура Азербайджана вновь выступила в роли главного ньюсмейкера. В Азербайджане официально объявлен в розыск полковник ВС Армении Карен Гюмюшян, который в одном из своих интервью хвастался, что он и его подчиненные уже после окончания боевых действий заложили в Кельбаджарском районе Азербайджана 17 грузовиков мин. Кроме того, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России, бизнесмена Ара Абрамяна, а также президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галстяна. И вот тут уже во всех смыслах другая статья — контрабанда оружия. Как уже рассказывал Minval.az во время войны и как теперь подчеркивают в Генпрокуратуре, Абрамян, Галстян и Карапетян во время Отечественной войны наладили контрабандную схему по переброске в Армению из России весьма серьезного оружия, откуда оно уже доставлялось в оккупированный Карабах. Ара Абрамян по такому случаю даже приобрел Ил-76ТД, который был неоднократно замечен в ходе весьма подозрительных перелетов из России в Армению кружным путем.

Ара Абрамян, глава Союза армян России, хорохорится в беседе с журналистами: «Прокуратура Азербайджана может заявлять что угодно, меня это не беспокоит. Лучше бы они занимались своими уголовниками, которые нарушают права человека в Карабахе. А то, что они придумывают, это чушь и не волнует меня». После чего уверенно добавил: «…У меня проблем быть не может».

Можем заверить господина Абрамяна: уголовниками в Карабахе, типа Араика Арутюняна, Виталия Баласаняна и т.д., Генпрокуратура Азербайджана занимается, преступниками калибром поменьше — тоже, и суды над армянскими боевиками, проходящие в Баку, дают здесь предостаточно пищи для размышлений. А вот насчет «у меня проблем быть не может» Ара Аршавировичу не стоит быть таким уж уверенным. Азербайджанские международные «розыскные ордера» работают, и в Ереване это знают очень хорошо — достаточно вспомнить скандального блогера Александра Лапшина.

Который тоже был уверен, что ему за его «карабахские» художества никоим образом не «прилетит», но потом оказался в бакинском суде. В переводе это означает, что вероятность примерить стальные браслеты существует для господина Абрамяна практически в любой точке мира за пределами России.

Более того, в отличие от Лапшина, тут речь идет о преступлении куда более серьезном — контрабанде оружия. Причем не «травмата», не охотничьих двустволок и не «голубиной» дроби, которая не пробивает даже рубашку из плотной ткани, а оружия боевого и во всех смыслах крупнокалиберного. Включая то, что эксперты называют «идеальным оружием террористов» — ПЗРК «Игла», ПТУР «Корнет» и т.д. А тут уже другая степень общественной опасности и куда более высокий уровень интереса «третьих стран» к расследованию. Армения, напомним, уже давно «забетонировала» себе репутацию «черного супермаркета» оружия. Еще в конце девяностых через Армению под видом продукции завода «Разданмаш» оружие и боевая техника в обход санкций ООН поставлялись на Балканы — Слободану Милошевичу, боснийским сербам и т.д. Потом через Армению оружие поставлялось в Ирак — сначала саддамовскому режиму, затем — террористам РКК, потом, уже после второй войны в Заливе — проиранским боевикам (как свидетельствовали утечки «Викиликс», Армения только чудом не угодила под американские санкции). Уже сегодня против Армении введены «авиационные» санкции Евросоюза — в ответ на участие, вернее, соучастие армянских авиакомпаний в перевозках оружия в Африке по заказу «кремлевского повара» Пригожина и его ЧВК. Наконец, в самой Армении тоже бушуют скандалы вокруг закупок оружия. В рамках одного из таких расследований уже задержан Галстян.

И вот на этом фоне Карапетяну и Абрамяну, как ни парадоксально, стоило бы самим сдаться Азербайджану. Пока их кто-то не пожелал «устранить» как неудобных свидетелей оружейной контрабанды.

Нурани, обозреватель

Minval.az