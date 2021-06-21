С визитом в Азербайджан прибыл министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, сообщили в Министерстве иностранных дел.
С визитом в Азербайджан прибыл министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Дата: 2021/06/21 10:20
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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