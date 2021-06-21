В Сабирабаде девушка-выпускница получила ножевое ранение.

Инцидент произошел на мероприятии, организованном выпускниками средней школы № 5 в одном из ресторанов на территории села Сурра Сабирабадского района, передает АПА.

Житель Сабирабада Гасымлы Субхан Эльданиз оглу 2002 года рождения, явившись на банкет, ударил ножом в спину жительницу Сабирабада Насирзаде Нигяр Анар гызы 2004 года рождения. Выпускница была срочно доставлена в Ширванскую городскую больницу и прооперирована.

По факту проводится расследование. Принимаются меры по задержанию Гасымлы.

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