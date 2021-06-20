В Азербайджане, по данным на 20 июня, за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 88 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 1 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 335493 случая заражения коронавирусом, из этого числа 329550 человек благополучно прошли лечение, 4962 пациента клиник скончались.

Лечение 981 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3675862 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7581 — за минувшие сутки.

Minval.az