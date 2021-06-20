В посольстве Азербайджана в Мадриде состоялась встреча посла Рамиза Гасанова с представителями азербайджанской диаспоры, проживающей в Испании.

Встреча в посольстве была приурочена к 15 июня – Дню национального спасения, отмечает АЗЕРТАДЖ.

Посол Азербайджана Рамиз Гасанов, поприветствовав представителей азербайджанской диаспоры, отметил важное значение личности общенационального лидера Гейдара Алиева в многовековой истории азербайджанской государственности.

15 июня – День национального спасения азербайджанского народа, как одна из самых ярких страниц данной истории, это – один из дней, заложивших основу счастливого будущего азербайджанцев мира. Эта дата, являющаяся славной страницей истории нашей государственности, появилась именно благодаря великому лидеру.

Говоря о славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, посол подчеркнул, что продуманная и целенаправленная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечила победу нашей страны в Карабахской войне и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Эта Победа под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева показала отважность, бесстрашие нашего народа и подняла патриотический дух азербайджанцев всего мира.

Обращаясь к представителям азербайджанской диаспоры, Рамиз Гасанов подчеркнул необходимость всеобщей консолидации, когда речь идет об общенациональных вопросах. Посол призвал наших соотечественников активизировать усилия по пропаганде реалий Азербайджана в Испании, интеграции в испанское общество.

Minval.az