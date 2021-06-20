Движение транспортных средств по всем улицам и проспектам в направлении Олимпийского стадиона ограничено.

Об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что сегодня в 20:00 по местному времени на Бакинском олимпийском стадионе будет проведена игра чемпионата Европы по футболу Евро-2020 между сборными Турции и Швейцарии, в этой связи Олимпийский стадион и его окрестности полностью контролируются полицией.

«В настоящее время движение транспортных средств по всем улицам и проспектам в направлении Олимпийского стадиона ограничено. Перевозка болельщиков, участников, футболистов и гостей будет осуществляться специально выделенным для этого общественным транспортом и экспресс-автобусами. Как мы уже сообщали, перевозка зрителей будет проводиться специально выделенным для этого общественным транспортом от парка Самеда Вургуна и станции метро «Гара Гараев».

Кроме того, болельщики смогут беспрепятственно продвигаться пешком к Олимпийскому стадиону от станции метро «Кероглу».

Minval.az