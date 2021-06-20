Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Сарылы Хаштаб Зангеланского района.
Дата: 2021/06/20 11:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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