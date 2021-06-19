Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Сейиду Ибрахиму Раиси по случаю его избрания президентом Ирана.

«Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном, с которой исторически связанна религиозными и культурными корнями. Нынешнее состояние наших отношений, поднявшееся до уровня стратегического сотрудничества, вызывают удовлетворение», — говорится в послании Алиева.

Президент отметил, что восстановление азербайджано-иранской границы в результате освобождения оккупированных земель Азербайджана сулит большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между странами и развития регионального сотрудничества.

«Верю, что азербайджано-иранские отношения дружбы и сотрудничества, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, будут и дальше укрепляться и расширяться в интересах наших народов и стран. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей будущей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа», — отметил глава государства.

Minval.az