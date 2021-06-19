В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 123 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 123 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
Дата: 2021/06/19 17:31
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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