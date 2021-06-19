Похоронен офицер Азербайджанской Армии, утонувший в озере в Кяльбаджарском районе.

В Гяндже состоялась церемония прощания с капитаном Фарзалиевым Ильхамом.

После церемонии прощания И.Фарзалиев был похоронен на кладбище поселка Муровдаг Гейгельского района.

На похоронах принимали участие представители ИВ Кяльбаджарского и Гейгельского районов, члены семьи шехида, сослуживцы военнослужащего и представители общественности.

Напомним, офицер Азербайджанской Армии, капитан Ильхам Фарзалиев был участником Отечественной войны, был награжден медалью «За освобождение Кяльбаджара». Капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кяльбаджарского района.

После церемонии прощания И.Фарзалиев был похоронен на кладбище поселка Муровдаг Гейгельского района.

На похоронах принимали участие представители ИВ Кяльбаджарского и Гейгельского районов, члены семьи шехида, сослуживцы военнослужащего и представители общественности.

Напомним, офицер Азербайджанской Армии, капитан Ильхам Фарзалиев был участником Отечественной войны, был награжден медалью «За освобождение Кяльбаджара». Капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кяльбаджарского района.

Minval.az