Похоронен офицер Азербайджанской Армии, утонувший в озере в Кяльбаджарском районе.
В Гяндже состоялась церемония прощания с капитаном Фарзалиевым Ильхамом.
После церемонии прощания И.Фарзалиев был похоронен на кладбище поселка Муровдаг Гейгельского района.
На похоронах принимали участие представители ИВ Кяльбаджарского и Гейгельского районов, члены семьи шехида, сослуживцы военнослужащего и представители общественности.
Напомним, офицер Азербайджанской Армии, капитан Ильхам Фарзалиев был участником Отечественной войны, был награжден медалью «За освобождение Кяльбаджара». Капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кяльбаджарского района.
После церемонии прощания И.Фарзалиев был похоронен на кладбище поселка Муровдаг Гейгельского района.
На похоронах принимали участие представители ИВ Кяльбаджарского и Гейгельского районов, члены семьи шехида, сослуживцы военнослужащего и представители общественности.
Напомним, офицер Азербайджанской Армии, капитан Ильхам Фарзалиев был участником Отечественной войны, был награжден медалью «За освобождение Кяльбаджара». Капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кяльбаджарского района.