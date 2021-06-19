Поставки газа по «Южному газовому коридору» из Азербайджана в Европу идут почти на максимальной проектной мощности.

С одной стороны, в 2021 году планировали сработать еще в полмощности. С другой — переговоры с Турцией относительно продления одного из контрактов еще продолжаются, в результате у Азербайджана образовались излишки газа, сообщает EADaily.

В 2021 году поставки газа по «Южному газовому коридору» из Азербайджана в Европу планировались на уровне 5 млрд кубометров, а выход на проектные 10 млрд кубометров – в следующем году. Однако, как показывают данные платформы операторов ГТС Европы, экспорт каспийского топлива уже в этом году может достичь 9 млрд кубометров.

За пять с половиной месяцев в Трансадриатический газопровод (TAP), который является частью проекта, подали 2,9 млрд кубометров, а среднесуточные поставки составили 17,6 млн кубометров. Однако еще в конце апреля подача газа превысила 20 млн кубометров в сутки, а в июне держится на уровне почти 25 млн кубометров.

Как отмечает издание, такой рост объясняется тем, что турецкая госкомпания Botas не продлила с оператором проекта «Шах Дениз-1» BP-Azerbaijan долгосрочный контракт на ежегодную поставку 6,6 млрд кубометров газа, который истек 17 апреля, и поставки топлива по газопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум остановили. В то же время добыча газа на «Шах Дениз-1» и «Шах Дениз-2» осталась на уровне более 50 млн кубометров и «излишки» пустили в Европу – по «Южному газовому коридору».

Для акционеров проекта ситуация на газовом рынке сложилась как никогда удачно. С одной стороны, в Азербайджане возникли выпадающие объемы. С другой — в Европе появился дополнительный спрос, так как запасы в хранилищах рекордно низкие, а другие поставщики не могут сейчас нарастить экспорт газа в страны ЕС. Например, «Газпром» не докупает большие объемы мощностей украинского транзита.

Из почти 25 млн кубометров каспийского газа, поставляемых ежесуточно в Европу, более 21 млн кубометров поступает в Италию. По данным GIE, средиземноморская страна имеет в середине июня один из самых высоких уровней заполнения хранилищ (62%), но в то же время опаздывает с закачкой на месяц по сравнению с прошлым годом.

Поставки российского газа в Италию тем временем ниже показателей последних четырех лет. Если в июне 2018, 2019 и 2020 годов через Австрию в средиземноморскую страну подавали в среднем 84−88 млн кубометров в сутки, то в этом году — около 71 млн кубометров.

Поставкам азербайджанского газа подыгрывают и высокие цены на топливо. Так, на итальянском хабе PSV поставки газа на июль торгуются выше 320 долларов США за тысячу кубометров.

Отметим, что коммерческие поставки газа в Европу по Южному газовому коридору начались 31 декабря 2020 года, Основными компонентами проекта являются: вторая стадия проекта Шах Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум), строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

TAP транспортирует природный газ из месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Minval.az