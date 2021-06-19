На освобожденных территориях сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела полиции Шушинского района и военнослужащих Внутренних войск совместно с соответствующими структурами Службы госбезопасности на территории города были обнаружены и переданы по назначению 13 различных видов гранат, 1 автомат, 1 гранатомет, 1 противотанковая мина, 20 различных ракет, 26 автоматных магазинов, 1 пушечный снаряд, 7 124 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Minval.az