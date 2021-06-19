Обнародован прогноз погоды на 20 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, 20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-25, днем — 30-35 градусов тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильге, Загульба) составит 22-23 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 23-24 градусов тепла.

20 июня ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

20 июня в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 35-40 градусов тепла, в горах ночью — 13-18, днем — 22-27 градусов тепла.

Minval.az