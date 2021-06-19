Сегодня в Военном лицее имени Дж. Нахчыванского состоялась церемония 49-го выпуска курсантов, сообщает Trend.

Выступая на церемонии, начальник лицея генерал-майор Бекир Оруджев отметил, что 49-й выпуск отличается от предыдущих.

«В этом году в Азербайджане будет отмечаться 50-летний юбилей военного лицея имени Дж. Нахчыванского. Кроме того, вы — курсанты первого выпуска после 44-дневной Отечественной войны. Основы строительства армии, победы, одержанной в Отечественной войне, были заложены 23 июля 1971 года великим лидером Гейдаром Алиевым. В 1971 году многие хотели помешать созданию лицею, но великий лидер добился его открытия», — сказал Оруджев.

Minval.az