18 июня текущего года в рамках участия в дипломатическом форуме в Анталии министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым, сообщили в МИД.

В ходе встречи Багдад Амреев высоко оценил подписанную президентами Азербайджана и Турции Шушинскую декларацию. Он выразил уверенность в том, что данная Декларация послужит обеспечению мира, безопасности в регионе, расширению сотрудничества.

Minval.az