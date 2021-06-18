Вчера был очень эмоциональный день, я встретился с Легендарной Александрой Николаевной Пахмутовой. Это была очень волнительная встреча так как это целая эпоха , это целая жизнь, Александра Николаевна написала более 500 произведений , известных всем хитов, песен для фильмов, композиций для оркестра, романсов и так далее. Я безумно счастлив что уже этой осенью мы представим вашему вниманию новые (ранее не исполняемые) песни Александры Николаевны!! Для меня как для артиста это невероятная честь и счастье работать с такой Величиной!

Об этом написал в соцсети «Инстаграм» известный азербайджанский исполнитель Юсиф Эйвазов.

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Minval.az