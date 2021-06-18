Азербайджан может стать одним из новых источников поставок газа в Украину.

Об этом по результатам заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере сообщил начальник управления по работе с заказчиками ОГТСУ Андрей Прокофьев.

«Мы очень ценим сотрудничество между нефтегазовыми компаниями Украины и Азербайджана и заинтересованы в его развитии. И что важно — имеется заинтересованность с азербайджанской стороны развивать возможности поставок газа в Украину», — приводит его слова «Укринформ».

На сегодняшний день транспортировка природного газа в Украину из Азербайджана возможна через территорию Турции и далее — через Трансбалканский трубопровод.

Примечательно, что оператор ГТС Украины еще в августе 2020-го года по заказу своих клиентов впервые осуществил реверсную транспортировку газа по Трансбалканскому газовому коридору — из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину, что продемонстрировало техническую способность Транcбалканского маршрута.

Отмечается, что с 2020 года функционирование точек межгосударственного соединения Украины и европейских стран происходит в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС с обеспечением свободного доступа третьих сторон к мощностям через аукционы.

«Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с партнерами из Румынии и Молдовы над развитием транспортировки природного газа по Транcбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта, что обеспечит еще лучшие условия развития сотрудничества с азербайджанскими партнерами», — добавил А.Прокофьев.

Потребление газа в Украине составляет около 30 млрд кубометров в год, из которых около 20 млрд кубометров покрывается за счет внутренней газодобычи, а потребность в импортном газе составляет примерно 10 млрд кубометров.

Minval.az