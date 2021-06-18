«Темой активного обсуждения является введение третьей дозы вакцины лицам, у которых после второй дозы не образовались антитела».

Об этом сказала врач-инфекционист рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева.

Представитель TƏBİB сказала, что компании-производители вакцины размышляют об этом: «Однако на сегодняшний день во всем мире предусмотрено получение двух доз одной вакцины» (цитата по Report).

Она также подчеркнула, что утверждения о том, что место, куда вводилась вакцина, нельзя мочить, ложны и не имеют научного подтверждения: «Это совершенно необоснованная информация. Нужно пить много жидкости и воздерживаться от тяжелой физической работы. В течение первых 48-72 часов могут быть определенные симптомы, что естественно».

Minval.az