Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников здравоохранения медалью «Терегги».
Распоряжением президента за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджанской Республике группа лиц награждена медалью «Терегги».
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам здравоохранения Азербайджанской Республики.
Распоряжением президента за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджанской Республике группе лиц присвоены почетные звания «Заслуженный врач» и «Заслуженный медицинский работник».