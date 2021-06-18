Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.

Встреча состоялась в рамках дипломатического форума в Анталии.

Министр Джейхун Байрамов рассказал собеседнику о постконфликтной фазе и текущей ситуации в освобожденных районах, масштабах разрушений на этих территориях за десятилетия, опасности исходящей от мин, работах по разминированию, проводящихся восстановительных и строительных работах.

Глава МИД также подчеркнул важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Министр Гордан Грлик Радман отметил, что Хорватия всегда поддерживала суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана. Он коснулся деятельности Совместной комиссии по развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, отметив возможности взаимодействия в экономической, сельскохозяйственной и туристической сферах. Гордан Грлик Радман поблагодарил Азербайджан за поддержку во время землетрясения в Хорватии.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az