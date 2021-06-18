Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил вжурналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном и считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-либо элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности», — сказал представитель Кремля.

Minval.az