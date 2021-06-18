Россия внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания. Мы взаимодействуем с Турецкой Республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье», — сказал представитель Кремля.

По его словам, объекты стран НАТО вблизи границ России — «повод для особого внимания и принятия мер для своей безопасности».

«В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», — заявил Песков.

Minval.az