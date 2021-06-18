Предлагается изменение в закон «О трудовых пенсиях» в связи с публичными юридическими лицами.

В соответствии с изменением, предлагается предоставление права на получение пенсии в качестве государственных служащих лицам, у которых осталось не более 2 лет до накопления минимального стажа службы (15 лет), требуемого для получения права получения пенсии в качестве госслужащих и достижения возраста трудовой пенсии ко дню прекращения их деятельности на госслужбе в результате создания президентом или Кабинетом министров публичного юридического лица на основании государственного учреждения, пишет АПА.

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