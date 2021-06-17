«В Карабахе успешно продолжаются работы по развитию нашей культуры».

Об этом министр культуры Анар Керимов сказал на церемонии награждения победителей «Литературного конкурса на патриотическую тему».

А.Керимов с большой гордостью отметил особое участие Министерства культуры в данном процессе.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан обеспечил и физический, и культурный суверенитет: «Победа в Отечественной войне была результатом сильной политической воли Азербайджанского государства, характера азербайджанского народа, солидарности азербайджанцев мира ради национальных интересов, мужества нашей армии, сильной любви к родине и политической воли Верховного главнокомандующего в данных процессах».

«Как известно, Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Это показатель того, что глава государства придает большое значение нашей культуре. Месяц назад в Шуше прошел фестиваль «Харыбюльбюль». Этот фестиваль будет проводиться ежегодно», — добавил министр, слова которого приводит «Репорт».

Minval.az