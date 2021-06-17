Для представителей средств массовой информации был организован очередной медиа-тур с целью ознакомления с мероприятиями по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимыми согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Была продемонстрирована совместная работа инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии и военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий освобожденных Физулинского и Джебраильского районов, осуществляемая с использованием современной техники и оборудования.

Журналисты понаблюдали за практическим выполнением саперами учебных задач по ведению инженерной разведки на местности, обнаружению и обезвреживанию мин с помощью специально обученных собак.

Minval.az