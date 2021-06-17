Пожар на полях Хачмазского района угрожает перекинуться на местные леса. Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время горят кустарники и убранные поля в поселках Набран и Ниязоба.

Для борьбы с огнем на место направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны и Северного регионального центра МЧС. В усиленном режиме работают пожарные из соседних районов.

Работы по тушению пожара усложняет ветреная погода, несмотря на это, силы МЧС продолжают бороться с огнем. Для ускорения процесса к тушению пожаров привлечен вертолет авиационного подразделения министерства.

Параллельно возникли пожары на убранных пшеничных полях в предгорной и горной местности Шабранского и Сиязанского районов. В самом Сиязане огнем охвачено свыше 40 гектаров земель. Возникла опасность возгорания находящихся поблизости нефтепромысловых участков.

В других районах территорию пожара посчитать пока не удалось.

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