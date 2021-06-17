Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июня проведет в Москве встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Будет обсужден широкий спектр вопросов текущей работы ОБСЕ в трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и право-человеческом. Планируется обсуждение роли этой организации в содействии решения региональных конфликтов. Стороны обменяются мнениями о состоянии дел нагорно-карабахского урегулирования. Россия последовательно выступает за повышение авторитета и эффективности ОБСЕ», — отметила М.Захарова, слова которой приводит «Репорт».

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