«Мы не считаем правильным смешивать двусторонние отношения Азербайджана или Армении с третьими сторонами с вопросом Нагорного Карабаха. Последние контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Турцией мы рассматриваем исходя из этого».

Так пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодня на брифинге Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.

«Мы считаем, что двусторонние отношения в регионе, в том числе военные отношения, не должны строиться против других государств. Мы поддерживаем все шаги, направленные на нормализацию диалога между Баку и Ереваном, в том числе диалог Ереван-Анкара. Сотрудничество на Южном Кавказе должно развиваться на принципах добрососедства и, конечно же, с учетом интересов всех стран региона», — сказала она (цитата по АПА).

Minval.az