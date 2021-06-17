Подписание Шушинской декларации президентами Азербайджана и Турции – второе значимое событие после встречи глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает известный российский журналист и политик Максим Шевченко.

«Изучив пункты Шушинской декларации можно сделать только один вывод: Россия потеряла Азербайджан полностью, занимая долгие годы позицию, которая интерпретировалась многими людьми в Азербайджане не иначе как проармянская позиция», — уточняет Шевченко, отметив также, что возможность появления совместных вооруженных сил – это уже «очень серьезное упущение со стороны России», которая довела ситуацию до военного пути разрешения карабахского конфликта, а не до мирного разрешения, позволив, таким образом, турецкому военному присутствию осуществляться в Азербайджане на совершенно законных основах межгосударственного соглашения.

Политик отмечает, что ошибки России не фатальны, так как Турция для России – государство не враждебное, равно как и Азербайджан.

«Я всячески выступаю за то, чтобы Россия укрепляла военное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном. Джо Байден за это не выступает ни в коем случае, поскольку одно из его требований от Эрдогана – прекратить развивать независимую систему вооружений Турции, в частности, отказаться от закупок С-400 и других систем российского вооружения, которые Турецкая республика закупает. Второй пункт декларации подразумевает, что если вдруг армянские силы решат развязать войну, как они говорят «за освобождение Карабаха», то Турция просто вступит в эту войну. На самом деле, это серьезно. Недаром эта встреча была приурочена к встрече Путина и Байдена. Алиев и Эрдоган знали, что обсуждалось в Женеве. А карабахский вопрос там точно обсуждался. Так же, как и турецкий и армянский вопросы.

Но на пресс-конференции главные вопросы не выносятся, а наоборот, выносятся вопросы, которые могут отвлечь внимание от основных проблем», — подчеркнул Шевченко.

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Minval.az