Азербайджанский низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways увеличивает частоту специальных рейсов в курортный город Аланью до пяти раз в неделю.

Помимо рейсов по субботам, с 4 июля полеты по этому направлению будут выполняться также по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба компании.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Аланья следует:

— иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/turkey

Пассажирам рейса по направлению Аланья-Баку следует:

— проверить право въезда в Азербайджан. Условия, по которым разрешен въезд в Азербайджан, представлены на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

— иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19). Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Турции, можно также ознакомиться на этой странице: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.