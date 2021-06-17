Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении уполномоченного органа по Протоколу о региональной готовности, ответных мерах и сотрудничестве в борьбе со случаями загрязнения нефтью Рамочной конвенции «По защите морской среды Каспийского моря».

Уполномоченным органом по Протоколу о региональной готовности, ответных мерах и сотрудничестве в борьбе со случаями загрязнения нефтью Рамочной конвенции «По защите морской среды Каспийского моря» назначено Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Minval.az