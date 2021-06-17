«Москва не единожды подчеркивала, что Баку для нее является стратегическим партнером. Что и сам Баку не единожды подтверждал реальными действиями. В том числе при непростых ситуациях в мировой политике. Это с одной стороны».

Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог, руководитель портала PolitRUS Виталий Арьков, комментируя исторический визит Эрдогана в Азербайджан и подписание Шушинской декларации, одним из пунктов которой является вопрос взаимопомощи в оборонной сфере.

С другой стороны, продолжил эксперт, возвращение Азербайджаном ранее находившихся под армянской оккупацией районов вокруг т.н. «НКР» и имеющего для азербайджанского народа огромное историческое и символическое значение города Шуша стало возможным по согласованию с руководством России.

«Которое, во-первых, всегда признавало территориальную целостность Азербайджана и его законные права на оккупированные Арменией территории. Во-вторых, будь у Кремля иная позиция по данному вопросу, ситуация в регионе была бы кардинально иной и неизвестно когда бы появилась возможность провести в городе Шуша столь значимое для Азербайджана и Турции мероприятие. Это объективная реальность, нравится она кому-то или нет.

Как я отметил выше, Россия уважает и ценит Азербайджан как стратегического партнера. Лидеров наших государств связывает дружба, а наши народы – многолетняя общая история, ментальность и, конечно же, многочисленные смешанные браки. В России благодарны Азербайджану за трепетное отношение к русскому языку и культуре, за всестороннюю поддержку русского сектора на всех уровнях системы образовании и в обществе в целом», — пояснил эксперт.

В Москве, по словам нашего собеседника, приветствуют стремление Баку к расширению сотрудничества как в двухстороннем формате, так и с имеющими для Кремля приоритет Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«В тоже время Азербайджан – суверенное государство, лидер Южного Кавказа. И официальный Баку волен подписывать любые декларации, заключать любые союзы в интересах Азербайджанской Республики. Тем более что Турция – не только важный политический и экономический партнер Азербайджана, но и родственный народ.

Отношения Москвы и Анкары, разумеется, трудно охарактеризовать как братские или хотя бы дружественные – в них достаточно непростых вопросов. Однако объективно нынешний уровень отношений – едва ли не самый лучший в исторической ретроспективе. В основе нынешних отношений – циничный прагматизм с каждой их сторон. Но именно это цементирует партнерство Москвы и Анкары, дает ему реальную перспективу. Азербайджан не является предметом соперничества между Россией и Турцией. По крайней мере, в Москве придерживаются такой позиции.

Во многом это заслуга самого Баку – мудрости Гейдара Алиева и виртуозной внешней политики Ильхама и Мехрибан Алиевых. Это достойно того, что быть детально изученным и примененным на практике политическими элитами не только многих постсоветских республик, но и в целом тех стран, что исторически находятся на стыке геополитических интересов мощных влиятельных соседей и ведущих мировых держав», -резюмировал В.Арьков.

Minval.az