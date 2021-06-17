

В некоторых соцсетях и интернет-сайтах распространена информация о том, что будто бы на дорогах устанавливают скрытые радары, часто меняют указатели максимально допустимой скорости и штрафуют водителей, даже если они не нарушают правила дорожного движения.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГДП), эти слухи необоснованны, так как радары – это спецтехника, обладающая свойствами фото- и видеорегистрации, интегрированы в центральную информационную систему ГДП и информация об административных проступках напрямую поступает на эту систему в электронной форме в режиме реального времени.

Отмечено, что для сообщения о наличии радаров на дорогах для определения скорости движения транспортных средств на дорогах должны устанавливаться сервисные указатели 6.14 «Информационный стенд» и дополнительные указатели, или указатель 3.24 «Ограничение максимально допустимой скорости». Такие сервисные знаки или указатели 3.24 устанавливаются на расстоянии 150-1000 м от соответствующего радара в стороне от населенных пунктов, а в населенных пунктах – на расстоянии 50-200 м перед радарами.

Использование мобильных или стационарных радаров, регистрирующих нарушения водителей на дорогах полностью соответствует требованиям законодательства.

ГДП призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и предел скорости на дорогах.

Minval.az