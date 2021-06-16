Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденный от армянской оккупации город Шушу и подписание исторической Шушинской декларации стала темой материала, вышедшего сегодня на сайте венгерского новостного издания 24.hu.

В статье, опубликованной под заголовком «Эрдоган скрепляет союз с Азербайджаном и заявляет о намерении урегулировать отношения с Арменией» говорится об исторической значимости Шушинской декларации, которая выводит двусторонние отношения на самый высокий уровень. В декларации отражены вопросы совместной обороны и взаимной военной помощи между Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Minval.az