12 июня между представителями Армении и Азербайджана состоялась историческая встреча: Баку удалось добиться реального прорыва в вопросе карт минных полей.

Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей всего Агдамского района, взамен Баку выдал Еревану 15 армянских военных. Причем что крайне важно — следственными органами Азербайджана было установлено, что эти 15 человек не принимали участия в убийствах азербайджанских граждан или же иных тяжких преступлениях. Главный итог данного события — будут предотвращены десятки, если не сотни трагедий, будут спасены сотни человеческих жизней. Гарантом честности сделки на высоком уровне выступили США и Евросоюз.

Важно и политическое значение этого события – ведь, выдав карты минных полей Агдамского района, Ереван развеял созданный им же миф о том, что таких карт вовсе не существует.

В рамках информационно-аналитической программы «Соседи» телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходарёнок поговорили о том, кто мог бы помочь в процессе разминирования освобождённых земель Азербайджана, сообщает «Вестник Кавказа».



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