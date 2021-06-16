Азербайджан – независимое государство, также как и Турция, поэтому оно должно оценивать Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном, исходя из своих интересов. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью Sputnik.

Оценивая новый документ в контексте мирного соглашения, которое было подписано тремя сторонами, а именно Азербайджаном, Арменией и Россией, где Москва играла главную роль, Калашников отметил: то, что декларация анонсировалась с точки зрения подключения к этому разных сторон, прежде всего России — носит безусловно положительный характер.

Если Турция будет помогать помогать зародить экономические отношения между такими странами, как Азербайджан, Армения, Иран, Турция, плюс Грузия и Россия, это можно только приветствовать, указал председатель комитета Госдумы по делам СНГ.

Кроме того, он коснулся вопроса региональных связей, открытия экономических коридоров в регионе, темы делимитации границ, перспективе включения Азербайджана в ЕАЭС и прочих вопросах. О чем еще говорил Леонид Калашников — смотрите на видео.



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