Лейла Алиева посетила Центр талассемии, где встретилась с проходящими лечение больными детьми. Соответствующую информацию она разместила в соцсети «Инстаграм», сопроводив публикацию фотографиями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лейла Алиева посетила Центр талассемии, где встретилась с проходящими лечение больными детьми. Соответствующую информацию она разместила в соцсети «Инстаграм», сопроводив публикацию фотографиями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дата: 2021/06/16 23:53
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
55
Венгерское издание осветило визит президента Турции в Шушу
Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходарёнок поговорили о том, кто мог бы помочь в процессе разминирования освобождённых земель Азербайджана
Если Турция будет помогать помогать зародить экономические отношения между такими странами, как Азербайджан, Армения, Иран, Турция, плюс Грузия и Россия, это можно только приветствовать, указал председатель комитета Госдумы по делам СНГ
«Я впечатлен ролью Азербайджана как ценного и надежного партнера НАТО», — отметил дипломат
Наши соотечественники, принимающие участие в акции с государственными флагами Азербайджана, продемонстрировали фотографии журналистов и постеры, изображающие преступления Армении
В аэропорту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмину Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица
Забитыми мячами отметились Аарон Рэмси и Конор Робертс
В период пандемии нельзя посещать библиотеки и читальные залы
Старший лейтенант Насибов Эльмаддин Сулейман оглу и сержант Камалли Камал Вилаят оглы погибли