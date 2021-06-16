Лейла Алиева посетила Центр талассемии, где встретилась с проходящими лечение больными детьми. Соответствующую информацию она разместила в соцсети «Инстаграм», сопроводив публикацию фотографиями.

 

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Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

Minval.az