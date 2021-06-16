Определены требования в связи со сферами услуг по продаже книг, газет и канцелярских товаров в период пандемии.

Это нашло отражение в «Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVİD-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах».

В документе говорится, что в сферах услуг по продаже книг, газет и канцелярских товаров в период пандемии должно отдаваться предпочтение онлайн продажам.

Нельзя посещать библиотеки и читальные залы подобных заведений.

Для предотвращения контаминации в подобных заведениях следует ограничить самообслуживание населения.

Minval.az