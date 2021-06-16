С 1 июля работа спортивно-оздоровительных учреждений будет разрешена, если не менее 80% работающих в них сотрудников имеют сертификат о вакцинации или об иммунитете.

Это отражено в методических рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции в спортивных и реабилитационных учреждениях.

Было отмечено, что будет назначен ответственный сотрудник, который будет следить за соблюдением методических рекомендаций на спортивных объектах.

Знаки будут размещены в местах общего пользования спортивных сооружений (холл, стойка регистрации и т. д.), с целью обеспечения социального расстояния не менее 1,5 метра.

Сотрудникам должны быть предоставлены одноразовые маски (сменяемые каждые три часа) или маски с фильтрами, перчатки, дезинфицирующие салфетки и дезинфицирующие средства для рук.

Между спортивным инвентарем должно быть расстояние 1,5 метра, а тренажерные залы должны предоставить минимальную площадь в 4 квадратных метра для каждого посетителя.

Тренерский штаб должен использовать маски постоянно за исключением времени тренировки.

Питание в спортивных сооружениях должно осуществляться в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятиях общественного питания в период пандемии COVID-19.

Было заявлено, что входы в спортивные сооружения должны быть оборудованы бесконтактными термометрами, сотрудникам температуру следует измерять два раза в день (утром и в конце работы), а посетителям во время входа. Тех, у кого есть симптомы (лихорадка, кашель, простуда, одышка, диарея и т. д.) в спортивные объекты рекомендуется не пускать, известив при этом сотрудников медпункта. Дозаторы для дезинфицирующих средств для рук следует размещать у входов в спортивные сооружения и в доступные места, а персонал и пользователей поощрять к их регулярному использованию.

Minval.az