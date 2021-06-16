Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Баку встретился с турецкими военными, действующими в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе.
Об этом Администрация президента Турции сообщила в Twitter.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Баку встретился с турецкими военными, действующими в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе.
Об этом Администрация президента Турции сообщила в Twitter.
Дата: 2021/06/16 19:16
Раздел: Азербайджан, Мир
Просмотров:
45
Следующее судебное заседание по делу 14 армян, совершивших провокационно-террористические действия в Азербайджане, назначено на 25 июня
»В период 30-летней оккупации Армения целенаправленно разрушила все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана.
В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 162 человека вылечились, один скончался, сообщает Оперативный штаб при
16 июня по инициативе председателя Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР), вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в
С 21 июня гражданам ряда других стран будет разрешено посещать территорию Азербайджана, говорится в сообщении Оперативного штаба
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 16 июня 2021 года разрешает ввоз в
Со дня Саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилы Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой на Аллее почета.
«Мы высоко ценим решительную позицию, продемонстрированную Организацией исламского сотрудничества (ОИС) во время войны».