В Бакинском суде по тяжким преступлениям проведено судебное заседание по делу 14 членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

На заседании адвокаты обвиняемых подали ходатайства о запрещении съемок на судебном процессе, однако суд их отклонил. На процессе было разрешено делать аудио- и видеосъемку.

Затем обвиняемым был представлен состав суда. У обвиняемых в связи с составом суда возражений не было.

Суд зачитал права обвиняемых лиц. Было сказано, что они имеют право отказаться от дачи показаний и могут свободно давать показания.

Суд отметил, что каждый из обвиняемых может давать показания на родном языке и пользоваться переводчиком, ознакомиться с судебными материалами и выступить с последним словом, давая показания во время судебного разбирательства.

Адвокат подал ходатайство о том, что обвиняемые были задержаны 13 декабря 2020 года, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако срок их ареста считается с января и февраля. Адвокат попросил, чтобы срок их ареста считался с декабря.

Комментируя ходатайство, государственный обвинитель сказал, что обвиняемые лица были задержаны в декабре, и обвинение им было предъявлено после допроса. Некоторым из этих лиц обвинение было предъявлено в январе, некоторым – в феврале, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Затем суд отправился на совещание, после чего ходатайство было отклонено. Затем было объявлено решение подготовительного заседания. Было сказано, что подготовительное заседание по делу завершено, и следующий судебный процесс назначен на 25 июня.

Minval.az