В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 162 человека вылечились, один скончался.
Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 162 человека вылечились, один скончался.
Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Дата: 2021/06/16 17:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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