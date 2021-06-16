С 21 июня гражданам ряда других стран будет разрешено посещать территорию Азербайджана, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

«В результате осуществляемых в нашей стране системных мер, а также успешной программы вакцинации, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане продолжает улучшаться.

В связи с этим, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, с 10 июня были применены послабления в связи с въездом в Азербайджан воздушным путем граждан ряда стран со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Принимая во внимание улучшение эпидемиологической ситуации в странах с более широким охватом вакцинацией, с 21 июня территорию Азербайджана разрешается посещение следующих стран:

— США

— Бахрейн

— Объединенные Арабские Эмираты

— Великобритания

— Израиль

— Венгрия

— Катар».

Minval.az