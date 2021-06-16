Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 16 июня 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 10 азербайджанских предприятий.
Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.
Томаты разрешено ввозить следующим предпринимателям:
— Рзаев Салааддин Гадир оглы (Шамкирский район);
— Газиев Кахраман Амир оглы (Бинагадинский район);
— Ахмедов Эльман Алиш (город Шеки);
— Касымов Годжа Неби (Шамкирский район);
— Алиева Махира Анвар (Шемкирский район);
— ООО «Бяракат-2020″ (Абшеронский район);
— ООО » Az tomato» (Насиминский район);
— Байрамов Сеймур Аладдин оглы (Низаминский район);
— FRUITLAND MMC (район Сураханы);
— Мамедов Бахруз Дашдемир (Шемкирский район).
Таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию может 141 азербайджанское предприятие.