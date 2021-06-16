Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 16 июня 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 10 азербайджанских предприятий.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Томаты разрешено ввозить следующим предпринимателям:

— Рзаев Салааддин Гадир оглы (Шамкирский район);

— Газиев Кахраман Амир оглы (Бинагадинский район);

— Ахмедов Эльман Алиш (город Шеки);

— Касымов Годжа Неби (Шамкирский район);

— Алиева Махира Анвар (Шемкирский район);

— ООО «Бяракат-2020″ (Абшеронский район);

— ООО » Az tomato» (Насиминский район);

— Байрамов Сеймур Аладдин оглы (Низаминский район);

— FRUITLAND MMC (район Сураханы);

— Мамедов Бахруз Дашдемир (Шемкирский район).

Таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию может 141 азербайджанское предприятие.

Minval.az