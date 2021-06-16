Скончался раненый в ходе Отечественной войны Зейнал Физули оглу Шахгусейнов, который 12 дней назад впал в кому, сообщили Report члены семьи погибшего.

З.Шахгусейнов получил черепно-мозговую травму во время 44-дневной Отечественной войны.

«После войны Зейнал несколько раз лечился. 12 дней назад он впал в кому, после чего его госпитализировали в Баку — в Республиканскую нейрохирургическую больницу. Он скончался сегодня в больнице”.

По словам членов семьи З.Шахгусейнова, покойный будет похоронен на городском кладбище Масаллы.

З.Шахгусейнов участвовал в боях с самого начала Отечественной войны. Он получил ранение в боях на Физулинском направлении и был помещен в госпиталь.

З.Шахгусейнов был женат, у него осталась малолетняя дочь.

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