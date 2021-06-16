«Из 12 пунктов в городе Баку бытовые отходы сливаются в Каспийское море без очистки, что приводит к загрязнению моря».

Об этом сказал завотделом Центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Зияддин Кязымов, передает Report.

По словам представителя министерства, важно, чтобы уровень наличия кишечной палочки в морской воде соответствовал норме:

«В противном случае это может привести с распространению среди населения острых желудочно-кишечных заболеваний. До начала пляжного сезона с территории берутся образцы морской воды, проводятся лабораторные исследования. Допустимая норма кишечной палочки в одном литре воды составляет 5 тыс., однако в некоторых местах этот показатель значительно превышает норму. Например, бактериологические образцы, взятые в зоне Сахиль Гарадагского района, на пляжах Шихово Сабаильского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, не соответствуют стандартам. Купаться на этих пляжах запрещено».

З.Кязымов отметил, что целесообразнее пользоваться пляжами на территории Абшеронского полуострова, Хазарского и Бинагадинского районов.

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