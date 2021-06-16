В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане.

На подготовительном заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева уточняются анкетные данные Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Норайровича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича, Карапетяна Юры Тиграновича.

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