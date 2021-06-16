В Шуше армяне заставляли нас есть землю.

Об этом сказал потерпевший Габиб Кязымов на суде по уголовному делу армянских военных преступников Мкртычяна Людвика Мкртычовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны и совершивших другие преступления, сообщает Trend.

Потерпевший сообщил, что был призван в армию в 1992 году и начал службу в батальоне Национального героя Азербайджана Алияра Алиева в Губадлинском районе.

«В 1993 году я получил черепно-мозговую травму и попал в плен. Меня отвезли в Шушинскую тюрьму. Там узнали, что я из Сумгайыта, после чего стали подвергать меня жестоким пыткам за «сумгайытские события». Меня избили до потери сознания, затем отвезли в больницу в Ханкенди и снова вернули в Шушинскую тюрьму. Мкртычян и Хосровян избивали меня арматурой. В 1994 году они до смерти забили азербайджанского пленного по имени Сардар. Нас заставляли колоть дрова и избивали ими. Меня хотели убить», — сказал Кязымов.

Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что находился в плену год и девять месяцев и почти постоянно подвергался пыткам.

«Меня пытали в Шушинской тюрьме. Мкртычян и Хосровян были террористами. Мкртычян, зная, что я из Сумгайыта, пытал меня с особой жестокостью. Меня морили голодом. В городе Шуша было открытие памятника какому-то армянину. На открытии нас стали избивать на глазах детей и подростков. Приводили и 13-14-летних армян, говоря, чтобы они пытали нас. Меня били по ногам, почкам. В Шуше Мкртычян заставлял нас есть землю», — сказал Кязымов.

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